Il cinecomic Thor: Love and Thunder irrompe sul Box Office Italia con numeri che esulano dal contesto estivo, solitamente povero di emozioni.

Come da previsione il nuovo cinecomic Marvel Studios ha fornito mercoledì un forte scossone ad un mercato cinematografico italiano oramai già immerso nella bella stagione (dati via Cinetel). L’incasso ottenuto nel suo opening day è stato 1.41 milioni di euro, con una media per sala di 3500 euro.

Volendo seguire le statistiche recenti, quello di Thor: Love and Thunder risulta il terzo miglior primo giorno nel Box Office Italia dallo scoppio della pandemia, meglio hanno fatto in precedenza Spider-Man: No Way Home (2.9 milioni) e Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2 milioni). Il confronto con il precedente capitolo della saga “Thor: Ragnarok“, anche se in diverso periodo dell’anno (era ottobre), è molto in positivo visto in quell’occasione l’opening day era valso mezzo milione circa.

Quanto incasserà entro domenica sera? Beh, tutto dipenderà dagli incassi della giornata di venerdì, questo perchè solitamente il genere cinecomic tende ad incassare tanto nei primi giorni per poi abbassare di molto le stime nei giorni a venire, inoltre il caldo estivo di luglio potrebbe allontanare il “pubblico occasionale” dalle sale. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti, e nel frattempo date una lettura alla nostra recensione di Thor: Love and Thunder qui.

THOR: LOVE AND THUNDER

PRODUZIONE: Il film è stato scritto e diretto da Taika Waititi. Le riprese hanno giovato della avveneristica tecnologia Stagecraft inaugurata con The Mandalorian. CAST: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jeff Goldblum, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Matt Damon, Sam Neill, Russell Crowe, Dave Bautista, Karen Gillan, e Pom Klementieff. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 8 luglio 2022. In Italia dal 6 luglio.

TRAMA: Il film segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca della pace interiore. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr the God Butcher (Christian Bale), che cerca l’estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all’aiuto di Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell’ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta di Gorr il macellatore di dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.