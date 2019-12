Continua la corsa verso la vittoria del Box Office Italia da parte di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, e con sabato l'incasso totale sfiora i 4 milioni.

In attesa delle festività natalizie, Star Wars: L'ascesa di Skywalker sta scaldando i motori del botteghino nazionale con incassi importanti, anche se non da record. Ieri, sabto 21 dicembre, il nono capitolo della saga Star Wars ha incassato 1.28 milioni di euro, per un totale che è balzato a quota 3.84 milioni.

Il confronto con gli ultimi due capitoli della saga Star Wars continua ad essere in negativo, con una forbice che diventa giorno dopo giorno più ampia. A tal proposito, ricordiamo che il primo sabato di Gli ultimi Jedi fece segnare un incasso di 1.62 milioni, mentre quello di Il risveglio della Forza addirittura 2.26 milioni.

Pinocchio ha raccolto ancora un secondo posto ieri, e lo ha fatto con un incasso in crescita di 832 mila euro, ed un totale 1.45 milioni in tre giorni. Di certo entro stasera la quota dei 2 milioni salterà.

La terza posizione del Box Office Italia è andata a Il Primo Natale, il cui nuovo incasso è stato 674 mila euro, ed un totale di 5.25 milioni. La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek continua a tenersi di poco fuori dal podio, ieri l'incasso è stato 496 mila euro, ed un totale di 857 mila euro in tre giorni.

Frozen II: Il segreto di Arendelle ha superato ieri Last Christmas, i due film hanno incassato cifre intorno ai 240 mila euro, con il primo giunto ad un totale di 15.61 milioni, ed il secondo di 432 mila euro in tre giorni.