Il periodo positivo al botteghino italiano prosegue senza sosta anche, se non soprattutto, agli incassi di Spider-Man: Far From Home.

Il cinecomic con Tom Holland che chiude la Fase Tre del Marvel Cinematic Universe ha infatti chiuso la giornata di venerdì con 317mila euro sfiorando i 7.6 milioni complessivi.

Sale al secondo posto Edison - L'uomo che illuminò il mondo, il biopic con Benedict Cumberbatch nel ruolo del famoso inventore e scienziato che ieri ha incassato 78mila euro per un totale di 151mila euro in due giorni.

Terzo posto per Serenity, il noir con Matthew McConaughey e Anne Hathaway che ieri ha incassato 75mila euro per un totale di 150mila euro.

Annabelle 3 si piazza al quarto posto con un venerdì da 50mila euro salendo così a 2.9 milioni.

Chiude la top-five Toy Story 4 con ulteriori 48mila euro che fanno alzare il totale a poco meno di 5 milioni complessivi.