Lo spumeggiante cammino di Il Re Leone nel Box Office Italia non sembra conoscere flessioni, neppure in giorni da ritenere relativamente tranquilli.

Nella giornata di ieri, giovedì 30 agosto, Il Re Leone ha intascato la bellezza di 1,38 milioni di euro, con una media per sala di 1511 euro. Complessivamente il film ha raggiunto, e superato, la quota dei 21 milioni (21,16 milioni). Statisticamente, il nuovo live-action Disney ha raggiunto la soglia dei 20 milioni in soli 9 giorni, e solo pochi film hanno fatto meglio nella storia del botteghino nazionale, ovvero i tre film di Checco Zalone e Avengers: Endgame.

Al secondo posto Attacco al Potere 3 – Angel has Fallen ha raccolto ieri 178 mila euro, per un totale di 401 mila euro in due giorni. La terza piazza è andata a Fast & Furious – Hobbs & Shaw con un incasso di 53 mila euro, ed un totale di 5,59 milioni.

Tra le new entries del weekend, 5 è il Numero Perfetto ha esordito con 29 mila euro, mentre Genitori Quasi Perfetti ne ha raccolti 28 mila.