Come da previsione, il sabato italiano del Box Office Italia è tornato a far registrare incassi importanti, con Maleficent 2 finalmente davanti a Joker.

L'incasso complessivo della giornata di sabato 19 ottobre è stato 3.85 milioni di euro, con però solo due film a tirare pubblico in sala con decisione, stiamo ovviamente parlando di Maleficent 2 e Joker.

Dopo due giorni passati ad inseguire Joker, il fantasy Maleficent - Signora del Male sabato ha chiuso in prima posizione. L'incasso maturato è stato 1.43 milioni di euro (media per sala 1886 euro), ancora in calo rispetto al primo capitolo, il quale piazzò nel 2014 un sabato da 1.61 milioni. L'incasso complessivo del fantasy Disney in tre giorni è ora salito a quota 2.46 milioni.

Joker ha perso il primo posto, ma assolutamente a testa alta. L'incasso del cinecomic DC è stato 1.29 milioni di euro (media per sala 1923 euro), ed ora viaggia a quota 19.98 milioni, con l'obiettivo dei 21 milioni entro questa sera.

Se mi vuoi bene è balzato ieri al terzo posto, ma con incassi ancora deludenti. Il sabato di "Fausto Brizzi" è valso 214 mila euro, per un totale in tre giorni di 311 mila euro. La commedia difficilmente raggiungerà la quota del milione entro stasera.

La top five è stata completata da Gemini Man e Il Piccolo Yeti, rispettivamente con 192 mila euro (totale 1.57 milioni) e 125 mila euro (totale 1.61 milioni).