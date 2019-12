Con i dati di incasso del venerdì pre-natalizio, Star Wars: L'ascesa di Skywalker ha portato il totale nel Box Office Italia a 2.5 milioni. Crescono gli incassi di Pinocchio.

A meno di una settimana dal Santo Natale, l'atteso ultimo capitolo della saga Star Wars ha chiuso in testa al botteghino nazionale per il terzo giorno consecutivo. Ieri, venerdì 20 dicembre, l'incasso di L'ascesa di Skywalker è stato 718 mila euro, con una media per sala di mille euro. Nel primo venerdì di programmazione Il Risveglio della Forza incassava 1.17 milioni, mentre Gli ultimi Jedi 841 mila euro. Complessivamente, in tre giorni, Star Wars: L'ascesa di Skuwalker ha raggiunto quota 2,55 milioni di euro.

Come anticipato nel primo paragrafo, gli incassi parziali di Pinocchio iniziano a regalare primi sussulti importanti: ieri lo score del film di Matteo Garrone è stato 343 mila euro, si tratta quindi con un surplace del 26% rispetto al giorno d'esordio. In due giorni l'incasso complessivo è salito a quota 621 mila euro.

LA RECENSIONE DI PINOCCHIO

In terza posizione Il Primo Natale ha guadagnato altri 261 mila euro, ed ora viaggia a quota 4.57 milioni. La Dea Fortuna ha raccolto 193 mila euro, per un totale in due giorni di 358 mila. In quinta posizione Last Christmas ha incassato altri 107 mila euro, per un totale in due giorni di 202 mila.