Box Office Italia: C’è ancora domani batte Saw X nel weekend

Il Box Office Italia nel weekend che anticipa Halloween è stato vinto da C’è ancora domani, solo secondo invece l’horror Saw X.

In un weekend che avrebbe dovuto premiare il genere horror, a spuntarla nella quattro giorni di cinema in Italia è stato il film d’esordio da regista di Paola Cortellesi, che di certo non si basa su una storia di brivido e tensione. L’incasso maturato da C’è ancora domani, infatti, è stato 1,64 milioni di euro, con una media per sala che ha raggiunto quota 3300 euro. Contando i risultati delle anteprime, il film ha raggiunto 1,65 milioni (via Cineguru).

Il primo horror della classifica è stato nel weekend Saw X. L’ennesimo capitolo della saga con protagonista il villain Jigsaw ha esordito con 1,13 milioni di euro, per un totale di 1,3 milioni da mercoledì. La media per sala dell’horror è pari a quella fatta registrare da C’è ancora domani, ma chiaramente con più sale a disposizione.

Killers of the Flower Moon ha chiuso il weekend sul podio con un nuovo incasso da 1,04 milioni di euro, per un totale ora sopra i 3 milioni (3,26 milioni con precisione). Me Contro Te il Film – Vacanze in Transilvania ha raccolto altri 860 mila euro (totale 3,19 milioni), mentre Anatomia di una Caduta è stato il quinto film più visto con 217 mila euro incassati.

