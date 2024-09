Cattivissimo Me 4 ha vinto un nuovo Box Office ITALIA, ed ancora una volta parte del merito va alla mancanza di nuovi film di rilevanza.

Continua la penuria di nuove proposte capaci di attirare la giusta attenzione, ed a risentirne è ancora una volta il bottino complessivo. Nel penultimo weekend di settembre, infatti, l’incasso complessivo è stato 4,72 milioni di euro, oltre il 30% in meno rispetto ad un anno fa, e nessun film – neppure il primo in classifica – capace di superare quota 800 mila euro.

Ma veniamo alla classifica..

Cattivissimo Me 4 ha tenuto la testa del Box Office ITALIA per il quinto weekend di fila. Il film animato Illumination Entertainment ha incassato altri 753 mila euro, con un calo limitato del 31%, ed un totale ora sopra i 16 milioni (16,25 milioni per la precisione). Ad oggi, l’incasso parziale di Cattivissimo Me 4 ha superato l’incasso finale di Cattivissimo Me 2 (15,98 milioni) e punta a quello di Cattivissimo Me 3 (18,01 milioni).

Anche Beetlejuice Beetlejuice, così come gli altri film presenti in classifica già nei weekend scorsi, ha approfittato della mancanza di competitor di livello, ed ha tenuto il secondo posto con facilità. Il nuovo incasso per il film di Tim Burton è stato, di fatto, 683 mila euro (-29%), per un totale di 4,24 milioni, con i 5 milioni complessivi oramai nel mirino.

In terza posizione spazio per il docu-film evento dedicato allo scudetto dell’Inter “Due stelle sul cuore“, il cui passaggio nelle sale ha portato in cassa una cifra stimata di 681 mila euro, solo 2 mila euro in meno di Beetlejuice 2, e quindi ad un passo dal secondo posto. Un ottimo risultato!

La top five è stata poi completata da Speak No Evil (la versione USA dell’horror danese) con 351 mila euro nel weekend, e 1,02 milioni complessivi; quinto, inoltre, Ozi – La voce della Foresta che, nel weekend d’esordio ha incassato 183 mila euro.

via Cineguru

Correlati