Milano, 10 settembre 2019 – Il 22 settembre nelle multisala UCI Cinemas arriva un appuntamento speciale per la rassegna Kids Club. Al prezzo di soli 3 euro per adulti e bambini in 34 multisale del Circuito arriva l’anteprima esclusiva di Dora e La Città Perduta, il lungometraggio di James Bobin distribuito da 20th Century Fox sulla giovane esploratrice in calzoncini, in uscita nelle sale il 26 settembre. Inoltre dal 21 agosto al 22 settembre gli spettatori che assisteranno a un appuntamento della rassegna Kids Club riceveranno in omaggio lo speciale booklet del film.

Le multisale UCI in cui KIDS CLUB è proiettata sono: UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Showville Bari, UCI Curno (BG), UCI Bicocca (MI), UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Certosa (MI), UCI MilanoFiori, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Luxe Marcon, UCI Mestre, UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Casoria (NA), UCI Orio, UCI Palermo, UCI Perugia, UCI Pesaro, UCI Pioltello, UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI RomaEst, UCI Torino Lingotto, UCI Verona e UCI Villesse.

È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.

Dora e la Città Perduta

In cabina di regia James Bobin. Nel cast Isabela Moner, Michael Pena, Benicio del Toro, Eva Longoria, Eugenio Derbez, Adriana Barraza e Temuera Morrison. Danny Trejo sarà la scimmietta Boots.

Sinossi. Avventuriera nata, cresciuta tra le impervie della giungla, la giovane Dora (Isabela Moner) si trova stavolta ad affrontare una delle imprese più pericolose di sempre. Insieme all’amica fidata, la scimmia Boots, Diego (Jeffrey Wahlberg), e un misterioso abitante delle foreste (Eugenio Derbez), la ragazza partirà per un’avventura senza precedenti alla ricerca dei suoi genitori scomparsi (Eva Longoria, Michael Peña) e alla soluzione del mistero impossibile dietro una città d’oro perduta.

Prodotto dalla Paramount Pictures e Nickelodeon, il film arriverà nelle sale americane il 9 agosto, mentre in Italia uscirà il 26 settembre grazie alla 20th century Fox.