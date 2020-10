Amazon Prime Video: Tutte le novità di Novembre 2020

Dopo aver parlato delle novità in arrivo da novembre 2020 sul catalogo di Netflix, diamo ora spazio ai film ed alle serie tv offerte da Amazon Prime Video.

Come ogni mese, Amazon Prime Video ha preparato una lunga lista di novità da offrire ai propri clienti, tra queste nel mese di novembre va segnalata la quarta stagione di This is Us, la serie anime Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba, molto attesa dagli appassionati, ma anche Ferro, il documentario legato alla figura del cantante Tiziano Ferro.

Segnaliamo, inoltre, l’arrivo su Prime Video di Mi chiamo Francesco Totti, il documentario incentrato sul celebre ex-capitano della Roma, e dei film Bohemian Rhapsody e Spider-Man: Homecoming.

Ecco la lista completa delle novità su Amazon Prime Video per novembre 2020.

NOVITA’ PRIME VIDEO NOVEMBRE 2020

Serie TV in uscita a novembre 2020 su Prime Video

This is Us – S 4

Demon Slayer

Steins; Gate

Alex Rider

Macgyver

Hawaii Five-0 – S 7

The Pack

Motherland: Fort Salem

Film in uscita a novembre 2020 su Prime Video