La divisione internazionale della Sony Pictures ha rilasciato – via Imp Awards – alcuni nuovi poster di Men in Black International.

I poster in questione mostrano nel dettaglio il look di alcuni degli alieni che saranno protagonisti nel film che farà da spin-off alla saga originale. Uno dei poster, inoltre, è dedicato alla coppia formata da Chris Hemsworth e Tessa Thompson.

Men in Black International farà parte dello stesso universo cinematografico in cui sono inseriti i primi tre capitoli della saga originale con Will Smith, Tommy Lee Jones e Josh Brolin.

Lo spin-off della saga Men in Black sarà diretto da F. Gary Gray. La sceneggiatura è stata affidata a Matt Holloway e Art Marcum. Nel cast Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, Rafe Spall, Laurent Nicolas Bourgeois, Larry Nicolas, Kumail Nanjiani, Emma Thompson, Rebecca Ferguson.

Sinossi. I Men in Black hanno sempre protetto la terra dalle insidie dell’universo. In questa nuova avventura dovranno affrontare la più grande minaccia di sempre: una talpa all’interno dell’organizzazione Men in Black.

Il film arriverà nelle sale Usa dal 14 giugno 2019. In Italia dal 25 luglio.