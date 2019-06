Netflix è pronta a dare il via alla produzione della seconda stagione di Hill House, la serie tv horror acclamata da pubblico e critica nel 2018.

Le riprese di The Haunting of Bly Manor (questo il titolo della seconda stagione) partiranno il prossimo settembre, con una forte probabilità che il cast della prima stagione possa essere essere riconfermato anche per i nuovi episodi. Lo stile sarebbe, quindi, come quello attuato da American Horror Story, ovvero storia diversa, cast uguale.

Mike Flanagan tornerà nuovamente in cabina di regia, con lui spazio anche per il produttore Trevor Macy, i due hanno da poco firmato un contratto pluriennale con Netflix.

La nuova stagione s’intitolerà The Haunting of Bly Manor, e sarà ispirata ad una nuova terrificante storia. La magione Bly è infatti il nome dell’ambientazione in cui si svolge il classico di Henry James intitolato Il giro di vite. La storia parla di una governante che arriva in una villa dove si trovano due giovani orfani.

Attendiamo nuovi dettagli riguardo la partenza del casting.