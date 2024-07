Con “Challengers” da poco fuori dalle sale, il regista Luca Guadagnino è pronto per una avventura lavorativo sul set di After the Hunt.

Quest’oggi è partita da Londra la pre-produzione del nuovo film diretto dal prolifico attore italiano Luca Guadagnino. Come conferma di questa notizia, in rete sono apparse alcune foto scattate dai membri del cast in quello che sempre il post-lettura della sceneggiatura. Qui di seguito la foto postata da Chloë Sevigny:

After the Hunt è l’ennesimo progetto legato al mega accordo stipulato da Luca Guadagnino con Amazon MGM Studios, dello stesso accordo fanno parte per l’appunto Challengers (qui la nostra recensione) ed il precedente Bones and All. Il regista dirige su una sceneggiatura firmata da Nora Garrett. Oltre ad Amazon MGM Studios, in cabina di produzione spicca il nome di Brian Grazer, con la sua Imagine Entertainment, e quello dello stesso Guadagnino con la sua Frenesy.

Il film viene descritto come un thriller drammatico su una professoressa universitaria che si ritrova a un bivio personale e professionale quando un’alunna modello muove un’accusa a uno dei suoi colleghi e un oscuro segreto del suo passato minaccia di venire alla luce.

Il cast conta la presenza di Julia Roberts, Andrew Garfield, Chloë Sevigny, Ayo Edebiri, Michael Stuhlbarg, Lio Meheil, Ariyan Kassam e Will Price.

