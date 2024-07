Come da promessa, quest’oggi è stato diffuso il teaser trailer di F1, il film con Brad Pitt ambientato nel mondo della Formula 1.

Il teaser trailer è stato trasmesso in occasione del Gran Premio di Silverstone in programma per oggi, proprio come anticipato alcuni giorni prima quando è stato rilasciato il primo poster (qui la notizia). Va ricordato che F1 è un prodotto Apple Original Films, ma otterrà una distribuzione teatrale grazie ad un accordo con Warner Bros, proprio come anticipato nel nostro ultimo aggiornamento.

Questa è F1. Con Brad Pitt. Nei cinema nell'estate 2025. pic.twitter.com/jU5C378E0U — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) July 7, 2024

Realizzato in collaborazione con la Formula 1®, il nuovo film è immerso nell’esilarante e cinematografico mondo della F1, poiché le riprese si svolgono proprio durante le gare previste dal calendario sportivo.

Con Brad Pitt nei panni di un ex pilota che torna in Formula 1, insieme a Damson Idris nel ruolo del suo compagno di squadra all’APXGP, una squadra immaginaria sulla griglia di partenza, il film è stato girato durante i weekend in cui si sono effettivamente svolti i Gran Premi, gareggiando contro i titani di questo sport. Il cast comprende anche la candidata all’Oscar® Kerry Condon, il vincitore dell’Oscar® Javier Bardem, il vincitore dell’Emmy e del Golden Globe Tobias Menzies, Sarah Niles e Kim Bodnia.

Joseph Kosinski (“Top Gun: Maverick”) dirige e produce il film insieme a Jerry Bruckheimer e Chad Oman della Jerry Bruckheimer Films, Brad Pitt, Dede Gardner e Jeremy Kleiner per la Plan B Entertainment e Lewis Hamilton con la sua Dawn Apollo Films. Il film è stato realizzato in collaborazione con la Formula 1® e l’intera comunità della F1, compresi i 10 team di F1 e i loro piloti, la FIA e gli organizzatori delle gare. Il candidato all’Oscar® Ehren Kruger (“Top Gun: Maverick”) scrive la sceneggiatura. L’amministratore delegato della Copper, Penni Thow, è il produttore esecutivo.

L’uscita in sala comprenderà anche le sale IMAX®. Le immagini cristalline, unite alla geometria personalizzata della sala IMAX e al potente audio digitale, creano un ambiente unico che farà sentire il pubblico come se fosse realmente immerso nel film.

F1 uscirà in Nord America il 27 giugno 2025 e a livello internazionale a partire dal 25 giugno 2025.

