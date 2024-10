28 Years Later | Ralph Fiennes accenna alla trama del film

28 Years Later (in Italia dovrebbe uscire come 28 Anni Dopo) è il nuovo atteso capitolo della terrificante saga horror avviata da Danny Boyle nel 2002.

Il progetto, come oramai noto da tempo, sarà spalmato attraverso una trilogia sviluppata dallo stesso Boyle assieme ad Alex Garland (Civil War). Le riprese dei primi due film si sono concluse all’inizio del mese di agosto (il nostro aggiornamento), mentre quelle del capitolo finale sarebbero già in programma. Ma una domanda rimane lecita: su cosa si baserà la nuova trilogia? A parlarne è stato Ralph Fiennes, uno delle principali nuove attrazioni attoriali del film.

Intervistato da Indiewire in occasione del tour promozionale di Conclave (la nostra recensione), l’attore britannico ha parlato brevemente di 28 Years Later, confermando, come anticipato, che le riprese del terzo capitolo sono già in programma.

“Si tratta di tre film, di cui due sono stati girati. La Gran Bretagna è da 28 anni in questa terribile piaga di persone infette che sono esseri umani violenti e rabbiosi con poche sacche di comunità non infette. E si concentra su un ragazzo che vuole trovare un medico per aiutare la madre morente. Guida la madre attraverso questo splendido territorio inglese settentrionale. Ma naturalmente, intorno a loro nascosti nelle foreste, nelle colline e nei boschi ci sono gli infetti. Ma trova un medico che è un uomo che potremmo pensare strano e bizzarro, ma che in realtà è una forza per il bene”.

Il secondo capitolo della suddetta trilogia, che sarà diretto da Nia DaCosta, si intitolerà 28 Years Later Part II: The Bone Temple, con Danny Boyle ed Alex Garland che hanno firmato la sceneggiatura. Mancano, invece, informazioni chiare riguardo il terzo capitolo.

28 Years Later (28 Anni Dopo), cosa sappiamo?

Danny Boyle, che è stato il regista del primo film, dirige il film, mentre Alex Garland si è occupato della sceneggiatura dell’intera trilogia. Boyle, Garland, Andrew Macdonald e Peter Rice produrranno insieme a Bernie Bellew. Come produttore esecutivo, inoltre, spicca il nome di Cillian Murphy, protagonista del primo iconico film (28 Giorni Dopo).

Nel cast del primo capitolo della nuova trilogia spiccano i nomi di Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Erin Kellyman. La presenza di Cillian Murphy è stata confermata, ma non è chiara l’entità del suo ruolo. L’uscita di 28 Years Later è fissata per il 20 giugno 2025.

28 Giorni Dopo, breve storia di una saga horror divenuta cult

Il primo film “28 Giorni Dopo” uscì nelle sale nel 2002, seguito poi da un sequel “28 Settimane Dopo” nel 2007. Entrambi i film hanno ottenuto un enorme successo tra cinema e home video tanto da divenire nel corso del tempo una sorta di cult per gli amanti del genere zombie movie. Per anni si è parlato di un terzo capitolo intitolato “28 Mesi Dopo” senza però mai l’ombra di una conferma. All’inizio del 2024 è arrivata la conferma che 28 Anni Dopo era stato scelto come titolo per la nuova trilogia.

