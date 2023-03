Dopo l’incredibile successo ottenuto al botteghino mondiale, Avatar: La via dell’acqua è pronto ad approdare nel mercato dell’intrattenimento digitale.

La Disney quest’oggi ha riferito che dal 28 marzo il kolossal Avatar 2 sarà disponibile per l’acquisto ed il noleggio sui vari store digitali (Prime Video, Rakuten e Apple Tv solo per fare qualche esempio). Nessun dettaglio, al momento, è stato riferito riguardo il lancio del film sulla piattaforma digitale di Disney+.

L’annuncio è arrivato attraverso un aggiornamento in rete di Variety in cui viene specificato che l’edizione digital di Avatar: La via dell’acqua proporrà anche più di tre ore di contenuti speciali: tra i dettagli noti, i contenuti mostreranno al pubblico alcuni segreti produttivi che hanno dato vita al mondo di Pandora, note sulla performance capture, sulle varie culture Na’vi, sull’ecosistema subacqueo di Pandora, e tanto altro.

IL PROMO PER IL LANCIO DELLA VERSIONE DIGITAL HD

IL FILM

La pellicola è stata diretta da James Cameron e sarà seguita da tre sequel che chiuderanno l’epopea cinematografica partita nel 2009 con il primo capitolo. Attualmente La via dell’acqua ha raccolto la bellezza di 2.28 miliardi di dollari divenendo il terzo incasso più alto di sempre nel Box Office Worldwide, dietro rispettivamente al primo Avatar ed a Avengers: Endgame.

Tra i tanti riconoscimenti ottenuti dal film fino ad oggi vanno segnalate le quattro candidature all’Oscar 2023, tra cui Miglior Film e Miglior Scenografia e le due candidature ai Golden Globes. A questo nostro indirizzo è possibile leggere la nostra recensione.