Un inquietante video conferma le riprese di M3GAN 2.0

Le riprese di M3GAN 2.0, sequel dell’horror del 2022 prodotto da Blumhouse Productions, sono ufficialmente partite.

Il via alla produzione è stato confermato dal CEO di Blumhouse “Jason Blum” via social attraverso il rilascio di un breve video inquietante con protagonista un pupazzo animatronico. Inoltre, dalla produzione sono emersi dettagli riguardo l’aggiunta di nuovi attori per il cast, ossia Timm Sharp (Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo), Aristotle Athari (Hacks) e Jemaine Clement (Avatar – La via dell’acqua).

Time to put M3GAN back together. We are back in production in New Zealand. pic.twitter.com/Sii3BZtzmL — Jason Blum (@jason_blum) July 16, 2024

La sceneggiatura di M3GAN 2.0 è stata firmata da Akela Cooper, che ha scritto il primo film, e Gerard Johnstone, che ha diretto M3GAN. James Wan, Jason Blum e Allison Williams sono i produttori, Johnstone e Mark Katchur sono produttori esecutivi. Michael Clear e Judson Scott della Atomic Monster di James Wan saranno i produttori esecutivi. Ryan Turek di Blumhouse è un EP. Anche Adam Hendricks e Greg Gilreath di Divide/Conquer sono produttori esecutivi.

Nel cast sono attualmente confermati Allison Williams, Violet McGraw, Brian Jordan Alvarez e Jen Van Epps dal primo film, e Ivanna Sakhno, Timm Sharp, Aristotle Athari e Jemaine Clement.

Il film sarà distribuito da Universal Pictures a partire dal 17 ottobre 2025.

M3GAN: di cosa parla il film?

È più di una semplice bambola. Fa parte della famiglia.

M3GAN è una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori. Progettata da Gemma (Allison Williams di Get Out), brillante robotica di un’azienda di giocattoli, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata.

Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), è insicura e impreparata a diventare genitore. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, Gemma decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.

