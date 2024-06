Al via le riprese di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Le riprese di Wake Up Dead man: A Knives Out Mystery (o semplicemente noto come Knives Out 3) sono ufficialmente partite.

A confermare il via alle riprese, avvenuto dopo un casting stellare ad opera del colosso dello streaming Netflix, è stato il regista Rian Johnson attraverso il rilascio in rete della prima immagine ufficiale dal set di Daniel Craig nei celebri del detective privato Benoit Blanc. Trovate lo scatto nel post-social su “X” in fondo alla pagina.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery sarà scritto e diretto da Rian Johnson. Il filmmaker produrrà il film con la sua T-Street insieme al partner di produzione Ram Bergman. Questo film fa parte di un mega accordo con Netflix che è valso 450 milioni per tre film. Al momento il cast del film conta Daniel Craig, nei panni celebri dell’investigatore Benoit Blanc, Cailee Spaeny, Josh O’Connor, Andrew Scott, Kerry Washington, Glenn Close, Jeremy Renner, Mila Kunis, Daryl McCormack e Josh Brolin.

Knives Out 3 è stato presentato da Netflix così: “All’inizio uscirono i coltelli. Allora ecco, il vetro andò in frantumi. Ma il mio caso più pericoloso sta per essere rivelato.”

Aaaaand we’re off! Today is day 1 of shooting on the next Benoit Blanc mystery “Wake Up Dead Man” – see you on the other side. pic.twitter.com/Napfvq1zXT — Rian Johnson (@rianjohnson) June 10, 2024

Correlati