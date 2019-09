Fox Searchlight ha diffuso in rete il nuovo trailer di Jojo Rabbit, il film diretto da Taika Waititi, con Scarlett Johansson.

Come già annunciato in precedenza, il film sarà ufficialmente presentato alla stampa durante la prossima edizione del Toronto Film Festival. Ricordiamo, inoltre, che il film è basato sul romanzo di Christine Leunens intitolato Caging Skies

Jojo Rabbit

Jojo Rabbit è stato scritto e diretto da Taika Waititi. Nel cast Sam Rockwell, Scarlett Johansson, Rebel Wilson, Taika Waititi.

La storia ruota intorno a un bambino che, dopo essersi ferito agli allenamenti della gioventù hitleriana cui è iscritto, è costretto a letto e inizia a immaginare una sorta di versione impacciata e affascinante di Hitler in vece del suo scomparso padre. Nel contempo, scopre che sua madre (interpretata da Scarlett Johansson) nasconde una ragazza ebrea nella loro casa. Si troverà a dover scegliere tra l’affetto per la madre e l’amore per la patria, finendo per chiedere consiglio proprio al suo Hitler immaginario.

Jojo Rabbit sarà presentato in anteprima mondiale durante il Toronto International Film Festival.