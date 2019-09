Kevin Feige ed i suoi Marvel Studios sono sempre alla ricerca di nuove idee per sviluppare il Marvel Cinematic Universe, e l’acquisizione dei diritti sugli X-Men è certo che ne porterà di molte.

Secondo un articolo di Comic Book News, i Marvel Studios starebbero pensando di portare sul grande schermo l’iconico scontro fumettistico tra Wolverine ed Hulk. Leitmotiv di molti numeri fumettistici Marvel Comics, lo scontro tra questi due immensi personaggi potrebbe realmente fare la felicità degli amanti del genere cinecomic.

L’idea paventata da Marvel Studios sarebbe quella di incentrare il film su Wolverine, ed inserire Hulk come co-protagonista, un po’ come fatto con il fumetto Planet Hulk portato al cinema in parte con Thor: Ragnarok, dove il protagonista era in effetti Thor.

Ricordiamo che i Marvel Studios non possono realizzare film in cui Hulk è il protagonista principale, questo è il motivo per cui il Golia Verde dal 2008 non ha ottenuto un film da solista.. Come noto, le proprietà intellettuali del personaggio sono di Marvel Studios, mentre quelle relative alla distribuzione di un film da solista ancora di Universal Pictures.

Ovviamente è presto per capire quanto possa essere veritiera questa voce, pertanto vi invitiamo a rimanere connessi sulle nostre pagine per saperne di più.