UCI Cinemas | Gift Card a tema natalizio, il perfetto regalo per gli amanti del cinema

In occasione delle feste natalizie UCI Cinemas propone le Gift Card a tema, acquistabili esclusivamente presso le multisala del Circuito.

Regalare a familiari e amici l’emozione unica del grande cinema è sempre possibile con UCI Cinemas, ma da oggi è ancora più bello grazie alle Gift Card dedicate alle festività natalizie. Acquistabili esclusivamente presso le casse delle multisala del Circuito, le Gift card natalizie sono contraddistinte da un’esclusiva grafica a tema, che contribuisce a renderle il regalo ideale per ogni appassionato di grande cinema.

Le Gift card – disponibili nel formato da 15, 30 e 50 euro – non solo consentono di assistere ai film in programmazione nelle sale del Circuito, ma possono essere utilizzate anche per acquistare qualsiasi prodotto in vendita nei bar e alle biglietterie.

UCI Cinemas: tanti titoli da godersi con le Gift Card

Non mancheranno le occasioni di sfruttare le Gift Card in compagnia di famiglia e amici già nel periodo natalizio, grazie al palinsesto ricchissimo proposto nei multiplex UCI, che include titoli come Oceania 2 [la nostra recensione], attesissimo seguito che vede il ritorno di Vaiana e Maui, impegnati in un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori; Me contro Te presenta Cattivissimi a Natale, la nuova avventura di Luì e Sofi, in sala dal 12 dicembre, che vede il simpaticissimo duo alle prese con un elfo dispettoso che vuole rovinare il Natale a tutti i bambini buoni.

Mufasa – Il Re Leone (dal 19 dicembre), il film live action ambientato nel mondo del Re Leone che racconta, attraverso Rafiki, la leggenda di Mufasa alla giovane cucciola di leone Kiara, figlia di Simba e Nala; Diamanti (dal 19 dicembre), il nuovo film di Ferzan Özpetek con un cast stellare che vede tra gli altri Luisa Ranieri, Jasmine Trinca e Stefano Accorsi.

Io e Te dobbiamo parlare (dal 19 dicembre), diretto e interpretato da Alessandro Siani, che recita al fianco di Leonardo Pieraccioni; e infine Cortina Express (dal 23 dicembre), film natalizio che segna il ritorno di Christian De Sica sulle Dolomiti, questa volta accompagnato nelle sue vicissitudini da Lillo, Paolo Calabresi e Isabella Ferrari.

Correlati