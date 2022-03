UCI Cinemas: arriva in sala Notre Dame in fiamme

Nelle multisale UCI Cinemas arriva Notre Dame in fiamme, il lungometraggio che racconta le 24 ore che precedono la mattina del 16 aprile 2019, quando finalmente l’incendio che ha devastato la cattedrale é stato dichiarato sotto controllo.

Dal 28 al 30 marzo, nelle multisale del Circuito arriva Notre Dame in fiamme, il racconto diretto da Jean-Jacques Annaud e distribuito da Vision Distribution in collaborazione con Adler Entertainment.

Notre Dame in fiamme ricostruisce la sfida che hanno dovuto fronteggiare i servizi di emergenza, avvisati con notevole ritardo, le difficoltà nel trasportare uomini e attrezzature attraverso il traffico parigino congestionato e la folla dei curiosi e la pericolosa lotta di chi ha dovuto affrontare il mostruoso incendio trionfando, a fine nottata, grazie a competenza e coraggio.

Notre Dame in fiamme: sinossi

16 aprile 2019, finalmente l’incendio che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame viene dichiarato sotto controllo. Il film racconta le 24 ore precedenti e ricostruisce la sfida che hanno dovuto fronteggiare i servizi di emergenza, avvisati con notevole ritardo, le difficoltà nel trasportare uomini e attrezzature attraverso il traffico parigino congestionato e la folla dei curiosi, ma soprattutto la pericolosa lotta di chi ha dovuto affrontare il mostruoso incendio trionfando, a fine nottata, grazie a competenza e coraggio.

Le sale UCI Cinemas dove vedere Notre Dame in fiamme

Le multisale che proietteranno Notre-Dame in fiamme dal 28 al 30 marzo alle 18:00 e alle 20:30 sono UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Fiumara (GE), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Molfetta (BA), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Roma Est (RM) e UCI Torino Lingotto (TO).

UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI RedCarpet Matera (MT), UCI MilanoFiori (MI), UCI Moncalieri (TO), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Sinalunga (SI) e UCI Verona (VR) lo proietteranno il 28 e 29 marzo alle 20:30 e il 30 marzo alle 18:00 e alle 20:30.

UCI Alessandria (AL), UCI Certosa (MI), UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Luxe Maximo (RM), UCI Palermo (PA) e UCI Villesse (GO) lo proietteranno il 28 e 29 marzo alle 20:30.

Quelle che lo proietteranno il 28 marzo alle 20:30 sono UCI Bolzano (BZ), UCI Catania (CT), UCI Luxe Palladio (VI).

A UCI Casoria, UCI Catania, UCI Cinepolis Marcianise, UCI RedCarpet Matera, UCI Showville Bari, UCI Molfetta, UCI Seven Gioia del Colle il costo del biglietto è di 10 euro per l’intero e 8 euro per il ridotto, nelle restanti multisale è di 11 euro per l’intero e 9 euro per il ridotto.