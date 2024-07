Twisters: toni apocalittici nel nuovo trailer del film

In occasione dell’anteprima a Londra, dove hanno partecipato Glen Powell ed il resto del cast, Twisters è tornato protagonista in rete con un nuovo apocalittico trailer.

Rispetto al full trailer (lo trovate a questo indirizzo) in questo nuovo video si punta maggiormente su toni drammatici, un modo per ricordare al pubblico che in fondo Twisters è si un film di puro intrattenimento, ma principalmente basato su eventi apocalittici. Ricordiamo che l’esordio nelle sale italiane è previsto dal 17 luglio.

Twisters, co-finanziato da Amblin Entertainment di Steven Spielberg, Universal Pictures e Warner Bros, è stato diretto da Lee Isaac Chung (Minari), la sceneggiatura sarà ad opera di Mark L. Smith, mentre Frank Marshall produce attraverso la sua Kennedy/Marshal. Nel CAST Glen Powell, Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos, Kiernan Shipka, David Corenswet, Sasha Lane, Maura Tierney, Katy O’Brian, Brandon Perea, Daryl McCormack, Harry Hadden-Paton, Nik Dodani e Tunde Adebimpe.

La Trama Ufficiale: Daisy Edgar-Jones veste i panni di Kate Cooper, ex cacciatrice di uragani segnata dall’incontro devastante con un tornado durante i suoi anni al college. Kate, che ora studia i percorsi degli uragani al riparo nel suo ufficio di New York City, viene spinta a tornare in campo dal suo amico Javi per testare un innovativo sistema di tracciamento. Il suo percorso incrocia quello di Tyler Owens (Glen Powell), un’affascinante e spericolata superstar dei social media che si diverte a postare le sue avventure a caccia di tempeste con il suo gruppo: più sono pericolose, meglio è! Con l’intensificarsi della stagione delle tempeste, si scatenano fenomeni terrificanti mai visti prima e Kate, Tyler e le loro rispettive squadre si ritrovano sulla traiettoria di molteplici sistemi temporaleschi che convergono sull’Oklahoma centrale e che metteranno a dura prova la loro sopravvivenza.

La release di Twisters è stata fissata per il 17 luglio 2024.

