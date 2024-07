Il Gladiatore 2: l’epico trailer del film con Paul Mescal

Come da programma, poco fa è stato diffuso in rete l’epico trailer italiano di Il Gladiatore 2, il film con Paul Mescal in arrivo nelle sale da novembre 2024.

Atteso per anni dagli appassionati, il nuovo film diretto da Ridley Scott offre un nuovo sguardo all’antica Roma, ma questa volta narrato da Lucio (Paul Mescal), nipote di Lucilla (Connie Nielsen), già presente nel primo iconico film del 2000 al fianco di Russell Crowe. Questa è la trama ufficiale di Il Gladiatore 2:

“Diretto dal leggendario regista Ridley Scott, il Gladiatore II continua raccontare la straordinaria saga di potere, intrighi e vendetta nell’antica Roma. Anni dopo aver assistito alla tragica morte del venerato eroe Massimo per mano del suo perfido zio, Lucio (Paul Mescal) si trova costretto a combattere nel Colosseo dopo che la sua patria viene conquistata da parte di due tirannici imperatori, che ora governano Roma. Con il cuore ardente di rabbia e il destino dell’Impero appeso a un filo, Lucio deve affrontare pericoli e nemici, riscoprendo nel suo passato la forza e l’onore necessari per riportare la gloria di Roma al suo popolo. Preparatevi per un viaggio epico di coraggio e vendetta nella sanguinosa arena del Colosseo.”

Nel cast di prim’ordine, oltre a Paul Mescal, anche Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi, con Connie Nielsen e Denzel Washington.

Il Gladiatore 2 sarà distribuito nelle sale italiane da novembre 2024.

Correlati