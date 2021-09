L’evento noto come TUDUM, organizzato da Netflix per i propri abbonati, ha regalato oggi tanti nuovi promo dai prossimi progetti in arrivo, tra questi spicca il nuovo trailer di Army of Thieves.

Il film che farà da prequel/spin-off dello zombie movie Army of the Dead, si è presentato questa sera attraverso un nuovo pazzo trailer pieno zeppo di sequenze inedite, ma anche ricco di collegamenti al film diretto da Zack Snyder lo scorso anno. Ricordiamo che Zack Snyder è collegato al film, ma in questo caso solo come produttore. Trovate il nuovo trailer in fondo alla pagina.

ARMY OF THIEVES

PRODUZIONE: A scrivere il film Shay Hatten, co-scenegggiatore di Army of the Dead con Joby Harold. La regia è stata curata da Matthias Schweighöfer, solo produttore invece Zack Snyder. CAST: Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, e Jonathan Cohen. DISTRIBUZIONE: Dall’autunno 2021 su Netflix.

TRAMA: Il film racconterà la storia di Dieter, lo scassinatore tedesco visto in Army of the Dead, di come è nata la sua ossessione sulle combinazioni delle casseforti e perché quella di Las Vegas sia così importante per lui. In Army of Thieves una donna misteriosa lo recluta per aiutarla a rapinare casseforti inespugnabili in tutta Europa.

Prima di unirsi all’Army of the Dead, era nell’Army of Thieves: il personaggio di Dieter sta per tornare nel prequel (prodotto da Zack Snyder, BOOM!). #TUDUM pic.twitter.com/Kni47v5YaL — Netflix Italia (@NetflixIT) September 25, 2021