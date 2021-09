Bif&st 2021: recensione di El Rey de Todo el Mundo, di Carlos Saura

25 settembre. Arrivo al Bif&st di Bari alle 15:30, neanche sicuro che sarei riuscito a vedere qualcosa in giornata. Un po’ a sorpresa, scopro di essere in lista per il nuovo film di Carlos Saura dal titolo El Rey de Todo el Mundo.

Mi piacerebbe anche definire Saura ‘infinito’ o ‘immortale’, ma in primis non voglio portargli iella (89 anni splendidamente portati, ndr) e poi la verità è che non avevo visto un suo film prima di oggi. Eh lo so, non mi dite niente. Inizia così la mia esperienza al Bif&st 2021.

Il direttore del Bif&st “Felice Laudadio” introduce alla platea del Teatro Petruzzelli il regista spagnolo Carlos Saura ed il suo direttore della fotografia Vittorio Storaro, ed anche per quest’ultimo eviterò l’aggettivo ‘immortale’ (81 anni splendidamente portati, ndr). Non prima, però, di esprimere il suo disappunto per la possibilità di accedere alle celebrazioni religiose senza green pass, a differenza di quanto accade per il Bif&st e gli altri eventi culturali: ’Questa è la nostra chiesa’.

El Rey de Todo el Mundo tratta della produzione di un musical che è alla ricerca dei suoi due protagonisti, ruoli a cui ambisce una folta schiera di ballerini agguerriti. La película ha come perno narrativo l’amore, da quello passato a quello che sta per sbocciare, passando per flirt che non vanno a buon fine.

Ne viene fuori un prodotto esteticamente bellissimo, con una fotografia curata e mai banale che crea intrecci complementari tra coppie apparentemente spaiate, ed una regia che alterna un ritmo lento ad uno incessante, mantenendosi fedele con il suo leitmotiv: la danza.

Il film è stato accolto magnificamente dal pubblico del Petruzzelli, che accompagna i titoli di coda ad una sentita standing ovation, preludio dell’imminente premio ‘Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence’ che sarà consegnato a Carlos Saura domani sera alle 21:30.

El Rey de Todo el Mundo Director: Carlos Saura Date Created: 2021-09-26 00:54 Editor's Rating:

3.5