Transformers One: un nuovo spettacolare spot da RealD 3D

Un nuovo spettacolare spot di Transformers One, il film animato dedicato ai mitici robottoni della Hasbro, è appena apparso in rete.

Diffuso sugli account ufficiali della catena cinematografica RealD 3D, lo spot inizialmente scimmiotta il re del botteghino attuale “Deadpool & Wolverine” per mostrare successivamente alcune sequenze completamente inedite. Tra le altre cose, lo spot di Transformers One offre un collegamento nel finale al nuovo trailer diffuso in occasione del panel Paramount Pictures del Comic-Con di San Diego.

Are you ready to transform to 3D?



Experience the thrill of #TransformersOne this September 20. #InRealD3D pic.twitter.com/0KppVSonM4 — RealD 3D (@RealD3D) August 6, 2024

Transformers One e le note di produzione

La regia è stata curata da Josh Cooley, con un team di produzione alle spalle formato da Lorenzo di Bonaventura, Tom DeSanto & Don Murphy, Michael Bay, Mark Vahradian e Aaron Dem. Il cast vocale in originale è formato da Chris Hemsworth (Orion Pax), Brian Tyree Henry (D-16), Scarlett Johansson (Elita-1), Keegan-Michael Key (B-127), Steve Buscemi, con Laurence Fishburne e Jon Hamm.

Ecco la sinossi ufficiale: TRANSFORMERS ONE è la storia inedita delle origini di Optimus Prime e Megatron, meglio conosciuti come nemici giurati, ma un tempo amici legati come fratelli che hanno cambiato per sempre il destino di Cybertron. Primo film sui Transformers completamente animato in computer grafica, TRANSFORMERS ONE vanta un cast di voci stellare, tra cui Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi, Laurence Fishburne e Jon Hamm.

Transformers One sarà distribuito sotto il marchio Eagle Pictures dal 26 settembre 2024, in anteprima il 21 e il 22 settembre.

Correlati