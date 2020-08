Nasce Trailspotting, il primo concorso dedicato ai trailer dei cortometraggi

SEDICICORTO E FILMISNOW PRESENTANO TRAILSPOTTING

Per la prima volta i trailer dei cortometraggi si contendono un premio del pubblico in un campionato on line tutto da vedere.

Sedicicorto Forlì International Film Festival e FilmIsNow lanciano Trailspotting, il primo campionato on line dedicato esclusivamente ai trailer dei cortometraggi in concorso alla prossima edizione del festival, in programma dal 2 all’11 ottobre, in streaming su MyMovies.it e dal vivo alla Sala San Luigi e all’Auditorium Intesa San Paolo di Forlì.

Trailspotting è un progetto fortemente voluto dal direttore artistico di Sedicicorto, Gianluca Castellini, e subito abbracciato da FilmIsNow, network YouTube cinematografico con quasi 7 milioni di iscritti.

Trailspotting è una vetrina atta a valorizzare ulteriormente il cinema breve, che come il lungometraggio ha le sue dinamiche promozionali. Tra gli strumenti, il più importante è il trailer, perché anche se dura 5 minuti, un film può essere raccontato in tanti modi diversi. Un ulteriore linguaggio che per il mondo del cortometraggio è naturale, ma che è stato preso in poca considerazione negli anni.

Trailspotting è ospitato sul canale YouTube FilmIsNow Italia. I trailer gareggeranno in tre categorie: trailer nazionale, trailer internazionale e trailer animazione. Ogni trailer ha un numero associato, per votare basterà scrivere un commento con il numero del trailer preferito. Semplicissimo.

FilmIsNow Italia : https://www.youtube.com/c/FilmisnowTrailerInItaliano

: https://www.youtube.com/c/FilmisnowTrailerInItaliano Trailspotting – Trailer Nazionale : https://youtu.be/oA3QGTgb6wY

: https://youtu.be/oA3QGTgb6wY Trailspotting – Trailer Internazionale : https://youtu.be/BslyEMDm044

: https://youtu.be/BslyEMDm044 Trailspotting – Trailer Animazione: https://youtu.be/u10h2_xiu_U

Le tre playlist saranno on line per un mese, dal 4 agosto al 4 settembre. Al termine di questo periodo verranno proclamati i preferiti dal pubblico. I trailer vincitori saranno premiati nel corso delle due serate di Anteprima Sedicicorto, in programma il 14 e 15 settembre all’Arena Musei San Domenico.

Sedicicorto Forlì International Film Festival 2020 si terrà dal 2 all’11 ottobre ed è realizzato con il contributo di Comune di Forlì, Film Commission Emilia-Romagna, Regione Emilia-Romagna, DG Cinema e Audiovisivo - Mibact e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì la sponsorship di Intesa San Paolo, Daniele Alessandrini Abbigliamento e Cantine DreiDonà, con il patrocinio del Parlamento Europeo.

Media partner: Cinematographe.it/Filmisnow, Cinemaitaliano.info, BirdmenMagazine.it, TheCinemaShow.it, Cinefilos.it, Il Resto del Carlino, Artesettima.it.