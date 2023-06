Il trailer senza filtro della commedia Fidanzata in Affitto

Sony Pictures ha condiviso oggi in rete il trailer senza filtri di Fidanzata in Affitto, la nuova commedia interpretata da Jennifer Lawrence.

Messa da parte l’indole da attrice specialista in film da Oscar, Jennifer Lawrence nella commedia diretta da Gene Stupnitsky vestirà i panni di una ragazza fin troppo sveglia che sceglie di “noleggiare il proprio corpo” per riuscire a sbarcare il lunario. Chiaramente i suoi piani non andranno come da programma, e le risate – a guardare questo nuovo trailer – sembrano essere assicurate.

FIDANZATA IN AFFITTO

Il film diretto da Gene Stupnitsky (sceneggiatore con John Philips) arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 21 giugno. Nel cast di Fidanzata in affitto, al fianco di Jennifer Lawrence troviamo Andrew Barth Feldman, Laura Benanti, Mattew Broderick, Ebon Moss Bacherach, Natalie Morales e Scott MacArthur.

TRAMA: Sul punto di perdere la casa della sua infanzia, Maddie (Jennifer Lawrence) scopre un intrigante annuncio: ricchi proprietari di elicotteri cercano qualcuno con cui far “frequentare” il loro introverso figlio di diciannove anni, Percy, prima che parta per il college. Con sua grande sorpresa, Maddie scoprirà presto che con l’impacciato Percy non sarà un’impresa facile.