Dalla rete è spuntato un breve video rubato dal set di The Sandman, la serie Netflix tratta dai fumetti firmati da Neil Gaiman con protagonista l’attore Tom Sturridge.

Il breve video (lo trovate in fondo alla pagina) mostra nel dettaglio quello che sarà il look di Tom Sturridge come Sogno. Le riprese della serie sono partite da qualche settimana, la conferma è arrivata attraverso un video ufficiale diffuso da Netflix attraverso il Geeked Week, l’evento online che ha presentato al pubblico tutti i nuovi prodotti del colosso dello streaming.

THE SANDMAN

PRODUZIONE: Allan Heinberg (Wonder Woman, Grey’s Anatomy) sarà showrunner e produttore esecutivo insieme a Gaiman e David S. Goyer (Batman Begins, The Dark Knight, Terminator: Dark Fate, Foundation). Neil Gaiman ha curato anche la sceneggiatura. CAST: Tom Sturridge (Morfeo), Gwendoline Christie (Lucifero), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (Corinzio), Charles Dance (Roderick Burgess), Asim Chaudry (Abele), Sanjeev Bhaskar (Caino), Jenna Coleman (Johanna Constantine), David Thewlis (John Dee), Patton Oswalt (Matthew il corvo), Stephen Fry (Gilbert), Kirby Howell-Baptiste (Morte), Mason Alexander Park (Desiderio), Donna Preston (Disperazione), Niamh Walsh (giovane Ethel Cripps), Joely Richardson (Ethel Cripps), Kyo Ra (Rose Walker), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kincaid). DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Netflix.

TRAMA: Sandman racconta la storia con al centro Morfeo, il re dei sogni che sarà interpretato da Tom Sturridge, che cerca di rimediare agli errori cosmici – e umani – che ha compiuto durante la sua esistenza.

🌙 Tom Sturridge como Morpheus no set de filmagens de "The Sandman".

pic.twitter.com/Hr8Q8TkXlw — Nação DC (@Nacao_DC) June 24, 2021