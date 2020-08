Zack Snyder tornerà presto sul set di Army of the Dead, lo zombie movie targato Netflix, ed il motivo riguarda Chris D’Elia e le accuse di molestie sessuali.

Investito da una serie di accuse per molestie sessuali, il comico Chris D’Elia è stato licenziato da Snyder, il suo posto sarà preso dall’attrice Tig Notaro, recentemente apprezzata nella serie tv Star Trek: Discovery.

A quanto pare Snyder avrebbe già inserito in agenda una nuova sessione di riprese aggiuntive, il cui scopo sarà ovviamente integrare Tig Notaro nella storyline del film, ma anche dare gli ultimi ritocchi in pieno stile Marvel Studios. Non ci sono conferme sulla data del ritorno sul set, tutto è chiaramente subordinato all’emergenza Covid-19.

Army of the Dead