Thunderbolts*: lo spettacolare trailer del nuovo film Marvel

Nel primo pomeriggio odierno i Marvel Studios hanno finalmente rilasciato il trailer di Thunderbolts*, uno dei prossimi film dell’MCU.

Il film si concentra su alcuni dei personaggi dell’MCU (e quindi dei fumetti Marvel Comics) che spesso vengono visti come villain, o parte di un piano non esattamente da parte dei buoni. Così come nei fumetti, però, questo particolare team sarà utilizzato per fare del bene.

Nel trailer vengono mostrati Yelena Belova di Florence Pugh,, John Walker/US Agent di Wyatt Russell, Antonia Dreykov/Taskmaster di Olga Kurylenko, Ava Starr/Ghost di Hannah John-Kamen e Bob Reynolds/Sentry di Lewis Pullman presi di mira in quella che sembra una trappola, ma anche il Bucky di Sebastian Stan impegnato in una qualche missione per conto di Valentina Allegra de Fontaine di Julia Louis-Dreyfus. Insomma, tanta carne al fuoco per quello che sembra uno dei film Marvel più interessanti dei prossimi anni.

Fai attenzione a chi si unisce alla squadra. #Thunderbolts*, il nuovo film Marvel Studios, sarà disponibile solo al cinema dal 30 Aprile 2025. pic.twitter.com/CBAN72jHfd — Marvel IT (@MarvelIT) September 23, 2024

Thunderbolts* e le note di produzione

Il film sarà diretto da Jake Schreier; la prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da Eric Pearson, con Lee Sung Jin chiamato alla riscrittura. Nel cast sono attualmente presenti Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow II), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), Red Guardian (David Harbour), Julia Louis-Dreyfuss (Valentina Allegra de Fontaine), Sebastian Stan come Winter Soldier, Geraldine Viswanathan, Lewis Pullman (Sentry).

Il fumetto originale riunisce alcuni dei più grandi villain Marvel Comics in un’unica squadra nota come Thunderbolts. Tra i personaggi presenti in questa famigerata squadra in cerca di redenzione, il Barone Zemo, Yelena Belova, Ghost, Taskmaster, Abominio, US Agent, il Soldato d’Inverno.

Il film arriverà nelle sale dal 2 maggio 2025.

