The Handmaid’s Tale: al via le riprese dell’ultima stagione

Sono ufficialmente partire le riprese della sesta ed ultima stagione di The Handmaid’s Tale, la serie distopica ispirata all’omonimo romanzo firmato da Margaret Atwood.

Il via ai lavori sul set è stato confermato via social dalla protagonista, ed in questo caso anche regista, Elizabeth Moss. Già protagonista della regia di alcuni episodi tra la quarta e la quinta stagione, la Moss opererà dietro la macchina da presa per il primo episodio di quest’ultima stagione.

Negli ultimi episodi di The Handmaid’s Tale saranno gli eventi direttamente successivi alla fuga di June (Elizabeth Moss) e degli rifugiati verso le coste delle Hawaii, tra gli ultimi territori sotto il comando degli Stati Uniti.

Elizabeth Moss on set of ‘The Handmaid’s Tale’ final season. pic.twitter.com/686iD7allQ — Film Updates (@FilmUpdates) September 6, 2024

The Handmaid’s Tale e le note di produzione

La serie è liberamente tratta dal romanzo omonimo firmato da Margaret Atwood. Bruce Miller ha lasciato il ruolo di showrunner della sesta stagione a Eric Tuchman e Yahlin Chang. Prodotta da MGM Television, tra i produttori esecutivi spiccano i nomi di Bruce Miller, Warren Littlefield, Eric Tuchman, Yahlin Chang, Elisabeth Moss.

Il cast principale, oltre alla protagonista interpretata da Elizabeth Moss, conta anche la presenza di Yvonne Strahovski, Bradley Whitford, Max Minghella, Ann Dowd, O.T. Fagbenle, Samira Wiley, e molti altri. La messa in onda negli USA della serie tv è marcata Hulu.

