The Brutalist | Il trailer del film con Adrien Brody

Universal Pictures ha condiviso in rete il trailer di The Brutalist, l’osannato film storico con protagonista Adrien Brody.

Ispirato alla storia dell’architettura mondiale, ma senza essere collegato a fatti realmente accaduti, The Brutalist arriva il 23 gennaio 2025 al cinema dopo aver conquistato la stampa in occasione della sua presentazione alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (i vincitori a questo indirizzo). Quest’oggi Universal Pictures ha diffuso il primo intenso trailer.

Il film è stato diretto da Brady Corbet, ed offre spunti interessanti raccolti dal libro di Jean Louis Cohen, architetto e storico dell’architettura francese, dal titolo “Architecture in Uniform“. Nel cast spicca il nome di Adrien Brody, con lui anche Felicity Jones, Joe Alwyn e Guy Pierce.

Questa è la trama: Fuggendo dall’Europa del dopoguerra, l’architetto visionario László Toth arriva in America con l’obiettivo di ricostruire la sua vita, il suo lavoro e il suo matrimonio con la moglie Erzsébet, dopo essere stati separati durante la guerra a causa di confini mutevoli e regimi oppressivi. Da solo in un paese sconosciuto, László si stabilisce in Pennsylvania, dove il ricco e influente industriale Harrison Lee Van Buren riconosce il suo talento nell’arte di costruire. Ma potere e eredità hanno un prezzo molto alto…

The Brutalist | Il Trailer Italiano

