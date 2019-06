Sono terminate da Reggio Emilia le riprese di Si muore solo da vivi, il film che segna l’esordio alla regia di Alberto Rizzi.

Ambientato in un’Emilia Romagna post-terremoto del 2012, il film di Rizzi seguirà la storia di un quarantenne chiamato a rimettere insieme i cocci di una vita da fannullone. Il sisma in Emilia gli ricorderà di doversi rimboccare le maniche per rendersi finalmente utile, e crescere come persona.

Nel cast diretto da Rizzi, spazio per Alessandro Roia e Alessandra Mastronardi, ma anche per Neri Marcorè, Francesco Pannofino, Ugo Pagliai e Amanda Lear.

Questa di seguito è invece la sinossi ufficiale. Orlando ha tutta l’aria del perdente: a quarant’anni vive alla giornata sulle sponde del Po, pigro, solitario e sulla via della resa. Finché il terremoto del 2012 non lo costringerà a rimettersi in gioco, tra nipoti a cui badare, una band da rimettere in piedi e soprattutto un grande amore, Chiara, che si riaffaccia dal passato.

Si muore solo da vivi non ha ancora una data di rilascio.