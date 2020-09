Tenet: John David Washington parla di un possibile sequel

Tenet è forse il film più controverso di recente, ha diviso pubblico e critica e tutti ci chiediamo se Nolan ha intenzione di realizzare un sequel. La star di Tenet, John David Washington, ha dichiarato durante un’intervista con Esquire di essere favorevole a un sequel di Tenet:

Nella mia mente, è un sì! Lo rifaremo, ci vedremo tra un paio di anni. Nella realtà, non lo so. Chris fa quello che vuole. Magari ha qualcosa che ha sviluppato per anni e vuole realizzare prossimamente, magari qualcos’altro che ha visto lo ha ispirato e vuole fare quello, non lo so. Spero che ne faremo un altro, spero che potremo esplorare di più, perché penso che abbiamo trovato qualcosa di unico.

Tenet ha ottenuto una B sul sito di Cinemascore e qui trovate la nostra recensione.

TENET

PRODUZIONE : Christopher Nolan ha girato il suo film con un misto di pellicola 70mm e IMAX su una sceneggiatura scritta di suo pugno. La fotografia sarà di Hoyte van Hoytema.

CAST : Kenneth Branagh, Michael Caine, John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, e Dimple Kapadia.

TRAMA : John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola – Tenet – e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione.

AL CINEMA: In Italia dal 26 agosto 2020.