Carey Mulligan interpreterà Felicia Bernstein, moglie di Leonard Bernstein, nel biopic che verrà diretto e interpretato da Bradley Cooper. Il biopic, prodotto per Netflix, si intitola Maestro e le riprese inizieranno la prossima primavera.

A lanciare la notizia è Deadline. Bradley Cooper non solo è coinvolto come regista e interprete, ma anche come co-autore della sceneggiatura insieme e Josh Singer. Il film racconterà la complessa storia d’amore di Leonard e Felicia, durata oltre 30 anni e da cui hanno avuto i figli Jamie, Alexander e Nina.

Sono stati proprio i loro figli ad approvare la scelta di Carey Mulligan come loro madre sul grande schermo: “Siamo davvero entusiasti che Carey Mulligan porterà nostra madre sul grande schermo. Sarà sicuramente in grado di catturarne l’essenza, quella combinazione unica di arguzia, calore, elegante bellezza e profondità emotiva. Adoriamo anche il modo in cui Carey trasmette questa sorta di grazia europea da libro di favole, che era qualcosa che anche nostra madre incarnava molto”.

Attualmente, Bradley Cooper è coinvolto nel nuovo film di Paul Thomas Anderson (qui i dettagli) il cui protagonista è nientemeno che Cooper Hoffman, figlio del compianto Philip Seymour Hoffman (cliccare qui per saperne di più).