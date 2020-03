Taika Waititi contro il Coronavirus, ecco il simpatico video

Il Coronavirus ha i giorni contati, o almeno questo secondo il "minaccioso" video lanciato in rete dal regista Taika Waititi.

Come sempre sopra le righe, il regista di film quali Thor: Ragnarok ha inviato sui propri social un bizzarro video in cui "minaccia" il virus Covid-19 (o più comunemente noto come Coronavirus). Questa di seguito è traduzione del messaggio di Waititi, tradotta per noi da Badtaste:

"Guardati le spalle. Non lavarti le spalle, guardati le spalle. Non hai bisogno di lavarti la schiena… siamo noi a doverci lavare la schiena, ecco cosa ci obblighi a fare. Ci stiamo lavando ogni cosa, ci stiamo lavando la schiena, le mani, le orecchie.. Sono così stanco di dover lavare le cose. Tu devi guardarti le spalle. Perché noi siamo dietro di te."

Ovviamente il messaggio bizzarro di Waititi è più un modo per esorcizzare la paura del cotagio, e aiutare le persone a capire come superare questo momento difficile.

Ecco il video

Wash your back, Aotearoa.

Mā tātau katoa e ārai atu te. pic.twitter.com/pDa9xZFofG — Taika Waititi (@TaikaWaititi) March 22, 2020