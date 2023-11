Da oggi su Netflix è disponibile Suburraeterna, spin off che espande l’universo Suburra. La serie, in 8 episodi è da oggi, 14 novembre disponibile su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Suburraeterna: cast e trama.

Nel cast Giacomo Ferrara nel ruolo di Spadino e Filippo Nigro in quello di Amedeo Cinaglia, mentre Carlotta Antonelli e Federica Sabatini tornano a vestire i panni rispettivamente di Angelica e Nadia, così come Paola Sotgiu e Alberto Cracco quelli di Adelaide e Nascari. Accanto a loro nuovi personaggi stravolgeranno gli equilibri di Roma: Marlon Joubert è Damiano Luciani, Aliosha Massine è Ercole Bonatesta, Federigo Ceci è Armando Tronto, Yamina Brirmi e Morris Sarra sono Giulia e Cesare Luciani (fratelli gemelli di Damiano), mentre Giorgia Spinelli interpreta Miriana Murtas e Gabriele di Stadio il giovane Victor Anacleti.

Suburraeterna è scritta da Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli, che ricoprono anche il ruolo di Head Writers, Andrea Nobile, Camilla Buizza, Marco Sani e Giulia Forgione. Ciro D’Emilio è alla regia dei primi quattro episodi, mentre Alessandro Tonda degli ultimi quattro.

Gina Gardini è la showrunner della serie che è tratta dall’opera letteraria Suburra scritta da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini – che curano anche lo story editing – edita da Giulio Einaudi Editore.

Suburraeterna: il commento.

L’ultima stagione di Suburra ha fatto versare tante lacrime agli spettatori che hanno dovuto fare i conti con la morte di uno dei suoi protagonisti, Suburraeterna ci riporta nella Capitale dopo un paio d’anni, anni in cui le famiglie della Suburra hanno cercato di andare avanti.

Abbiamo da un lato la famiglia Anacleti che si sono spartiti Ostia con Nadia (Federica Sabatini) che prosegue gli affari degli Adami con alle spalle sempre la figura dell’amato Aureliano. Ma, gli affari degli Anacleti sono ben fidalizzati con quelli dei siciliani e di Cinaglia (Filippo Nigro) che, uscito dalla politica, continua a tessere la sua tela di potere in altri affari della Città Eterna.

Che fine ha fatto Spadino? Lasciatosi alle spalle la famiglia e i suoi affari, si è trasferito a Berlino dove sembrerebbe aver trovato la sua strada musicale, mettendo dischi in un clubber, e sopratutto amorosa trovando l’amore che gli hanno sempre negato. Ma, una chiamata lo riporta in Italia: la famiglia ha bisogno di lui.

In Suburraeterna quei protagonisti a cui il pubblico si è affezionato ci vengono presentati cambiati. In primis Alberto alias Spadino il cui look è totalmente diverso da come potevamo ricordarcelo: niente più cresta o abbigliamento appariscente, abbigliamento dai colori scuri e capello tirato da uomo da affari. Angelica, da moglie abbandonata si risposa con Damiano Luciani e, pur continuando ad abitare sotto lo stesso tetto degli Anacleti, decide di separarsi nettamente e il passaggio alla sua nuova vita viene evidenziato anche per lei con un cambio di look. Nadia continua a gestire gli affari delle piazze di Ostia, vivendo all’ombra dell’amato Aureliano, di cui vive un lutto perenne.

Suburraeterna non riesce a imporsi con una propria identità, anche i nuovi personaggi inseriti nella narrazione sono inseriti con trame che rimandano al passato da cui difficilmente ci si riesce a liberare. Assistiamo a scenari già visti, scontri di potere che abbiamo già vissuto con la serie madre e che ritornano sullo schermo col cambio di interpreti ma il tutto da’ l’impressione di una minestra riscaldata che non sorprende lo spettatore.

Questo spin off sembra unicamente una tattica di marketing per attirare a se quegli spettatori orfani di Aureliano e Spadino, ma senza l’alchimia tra i due, la serie non riesce a trovare una linea narrativa forte. E neanche il ritorno di Alberto a casa, crea chissà quale appeal visto che la sua trama è fin troppo prevedibile.

Chiesa e Stato corrotti, il crimine: tutto già visto e che regala scene già viste e ritrite tra le strade della Capitale.

Suburraeterna è uno spin-off che riporta sullo schermo vecchie lotte, momentaneamente sopite e risvegliate da tradimenti e nuove alleanze.

Suburraeterna: il trailer.