La lunga attesa è finalmente finita, oggi 15 ottobre su CBS All Access è il giorno della premiere della terza stagione di Star Trek: Discovery. Qui in Italia e nel resto del Mondo potremo assistere a That Hope is You, questo il titolo del primo episodio, già dalle ore 9,00 di domani mattina.

Di seguito potrete leggere i titoli e il giorno della messa in onda di tutti i 13 episodi che formano l’intera nuova stagione di Discovery:

Episodio 1: That Hope is You – USA Giovedì 15 Ottobre – Italia Venerdì 16 Ottobre;

– USA Giovedì 15 Ottobre – Italia Venerdì 16 Ottobre; Episodio 2: Far From Home –USA Giovedì 22 Ottobre – Italia Venerdì 23 Ottobre;

–USA Giovedì 22 Ottobre – Italia Venerdì 23 Ottobre; Episodio 3: People of Earth – USA Giovedì 29 Ottobre – Italia Venerdì 30 Ottobre;

– USA Giovedì 29 Ottobre – Italia Venerdì 30 Ottobre; Episodio 4: Forget Me Not – USA Giovedì 5 Novembre – Italia Venerdì 6 Novembre;

– USA Giovedì 5 Novembre – Italia Venerdì 6 Novembre; Episodio 5: Die Trying – USA Giovedì 12 Novembre – Italia Venerdì 13 Novembre;

– USA Giovedì 12 Novembre – Italia Venerdì 13 Novembre; Episodio 6: Scavengers – USA Giovedì 19 Novembre – Italia Venerdì 20 Novembre;

– USA Giovedì 19 Novembre – Italia Venerdì 20 Novembre; Episodio 7: Unification III – USA Giovedì 26 Novembre – Italia Venerdì 27 Novembre;

– USA Giovedì 26 Novembre – Italia Venerdì 27 Novembre; Episodio 8: The Sanctuary – USA Giovedì 3 Dicembre – Italia Venerdì 4 Dicembre;

– USA Giovedì 3 Dicembre – Italia Venerdì 4 Dicembre; Episodio 9: Terra Firma pt 1 – USA Giovedì 10 Dicembre – Italia Venerdì 11 Dicembre;

– USA Giovedì 10 Dicembre – Italia Venerdì 11 Dicembre; Episodio 10: Terra Firma pt 2 – USA Giovedì 17 Dicembre – Italia Venerdì 18 Dicembre;

– USA Giovedì 17 Dicembre – Italia Venerdì 18 Dicembre; Episodio 11: The Citadel – USA Giovedì 24 Dicembre – Italia Venerdì 25 Dicembre;

– USA Giovedì 24 Dicembre – Italia Venerdì 25 Dicembre; Episodio 12: The Good of the People – USA Giovedì 31 Dicembre – Italia Venerdì 1 Gennaio;

– USA Giovedì 31 Dicembre – Italia Venerdì 1 Gennaio; Episodio 13: Outside – USA Giovedì 7 Gennaio – Italia Venerdì 8 Gennaio.

Star Trek: Discovery (Terza Stagione)

PRODUZIONE : La serie tv è stata creata da Alex Kurtzman, Bryan Fuller, Michelle Paradise, Jesse Alexander, e Aron Eli Coleite.

: La serie tv è stata creata da Alex Kurtzman, Bryan Fuller, Michelle Paradise, Jesse Alexander, e Aron Eli Coleite. CAST : Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Anthony Rapp, Wilson Cruzz, Mary Wiseman, Michelle Yeoh, David Ajala, Blu del Barrio, Ian Alexander.

: Sonequa Martin-Green, Doug Jones, Anthony Rapp, Wilson Cruzz, Mary Wiseman, Michelle Yeoh, David Ajala, Blu del Barrio, Ian Alexander. TRAMA : Star Trek Discovery è la sesta serie televisiva ambientata nell’universo fantascientifico di Star Trek (la settima, considerando anche la serie animata), ideata da Bryan Fuller e Alex Kurtzman per CBS All Access. Inizialmente ambientata dieci anni prima degli eventi della serie originale di Star Trek, Discovery segue le avventure della nave stellare USS Discovery nel suo viaggio attraverso lo spazio alla ricerca di nuovi mondi e nuove civiltà.

: Star Trek Discovery è la sesta serie televisiva ambientata nell’universo fantascientifico di Star Trek (la settima, considerando anche la serie animata), ideata da Bryan Fuller e Alex Kurtzman per CBS All Access. Inizialmente ambientata dieci anni prima degli eventi della serie originale di Star Trek, Discovery segue le avventure della nave stellare USS Discovery nel suo viaggio attraverso lo spazio alla ricerca di nuovi mondi e nuove civiltà. DISTRIBUZIONE: La terza stagione sarà su CBS All Access partire dal 15 ottobre 2020. In Italia sarà distribuita da Netflix a partire già dal giorno dopo.