Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, ultimo capitolo della trilogia animata targata Sony Pictures Animation, ha trovato i suoi registi.

Deadline questa sera ha riportato la notizia dell’ingaggio dei registi Bob Persichetti e Justin K. Thompson. I due filmmakers arrivano in cabina di regia dopo aver fatto parte del team creativo della trilogia sin dall’inizio: di fatto Persichetti ha fatto parte del team registico del primo film, mentre è stato produttore esecutivo del secondo, Thompson è stato production designer del primo film entrando di fatto nel team registico del secondo.

“Abbiamo avuto l’immenso privilegio di essere parte del viaggio di Miles fin dall’inizio, e dirigere la conclusione della sua storia è più che emozionante“, hanno detto Persichetti e Thompson. “La creatività e la cura riversate in ogni minuto di questo progetto sono state davvero stimolanti. Abbiamo creato quello che riteniamo essere un finale molto soddisfacente, e non vediamo l’ora che i fan lo vivano: stiamo portando tutto ciò che abbiamo!“

Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal e Avi Arad saranno di ritorno in cabina di produzione, con Jinko Gotoh che si unisce in corsa al team produttivo. Aditya Sood e Christina Steinberg sono i produttori esecutivi. Jessica Berri è co-produttrice. Lord e Miller hanno scritto la sceneggiatura di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse con David Callaham.

“Le impronte digitali di Bob e Justin sono intrecciate nel DNA di questi film e la loro passione per il viaggio di Miles traspare in ogni fotogramma della sua ultima avventura“, hanno affermato Lord e Miller. “Non c’è niente di più gratificante che collaborare con partner creativi con una visione audace e un’esecuzione brillante come Bob e Justin. Siamo entusiasti di lavorare di nuovo con loro per creare una conclusione bella e soddisfacente per questa storia“.

Nessun dettaglio sulla trama di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è stato rivelato.

Spider-Man: Un Nuovo Universo e Spider-Man: Across the Spider-Verse sono stati enormi successi di critica e commerciali per Sony Pictures, incassando complessivamente 1,07 miliardi di dollari al box office globale. Inoltre, Into the Spider-Verse ha vinto l’Oscar come miglior film d’animazione nel 2019 e il suo acclamato sequel, Across the Spider-Verse , è diventato il film d’animazione con il maggior incasso per lo studio fino ad oggi.