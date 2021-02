Netflix ha rilasciato oggi il nuovo trailer di Pacific Rim: La Zona Oscura, l’anime tratto dalla celebre saga creata da Guillermo Del Toro.

Il nuovo trailer è approdato in rete a meno di dieci giorni dal lancio ufficiale sul catalogo Netflix, previsto lo ricordiamo dal 4 marzo prossimo. Nel nuovo video si possono apprezzare i genitori dei due giovanissimi protagonisti dell’anime. Ecco il trailer:

PACIFIC RIM: LA ZONA OSCURA

PRODUZIONE: La serie anime è stata creata da Craig Kyle e Greg Johnson, con Legendary Television e Polygon Pictures impegnate con Netflix in cabina di produzione.

TRAMA: C’è stato un tempo in cui i Kaiju emergevano da una misteriosa breccia sul fondo dell’Oceano Pacifico ritrovandosi alle prese con dei robot giganti, i Jaeger, costruiti per lottare contro di loro. Quell’epoca è passata. Ora l’Australia è dominata dai Kaiju, costringendo a far evacuare l’intero continente. I fratelli Taylor e Hayley, rimasti indietro, intraprendono una disperata ricerca per i genitori scomparsi, imparando da soli a pilotare un Jaeger rovinato e abbandonato da molto tempo per avere un aiuto nella loro missione e avere almeno la più piccola speranza di sopravvivere.

Il lancio su Netflix è atteso per il 4 marzo 2021.