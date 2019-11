Finalmente ci siamo. Paramount Pictures ha diffuso in queste ore il secondo trailer di Sonic - Il Film, con tanto di nuovo look per il protagonista.

Come noto, la Paramount ha scelto di ritardare la produzione del film di tre mesi (qui i dettagli), con l'obiettivo di riprogettare il look del protagonista dopo la pioggia di polemiche piovuta da ogni parte del web (creatore incluso). Ora che il nuovo look è stato svelato, la parola passerà nuovamente ai fan.

Con il trailer, la Paramount ha anche svelato il nuovo poster. Trovate il trailer in fondo al nostro articolo.

Sonic - Il Film

Sonic – Il Film è diretto da Jeff Flower. In cabina di produzione spiccano i nomi di Neal H. Moritz per Original Film, lo stesso Fowler per Blur Studio e Tim Miller (Deadpool). Nel cast James Marsden, Tika Sumpter, Jim Carrey. La voce originale di Sonic sarà quella di Ben Schwartz.

La saga videoludica Sonic the Hedgehog è stata lanciata da SEGA nel lontanto 1991. Essa si concentra su Sonic ed i suoi amici, i quali sfruttano la loro velocità per recuperare oggetti, cercando nello stesso tempo di sgominare i piani del malvagio dottor Eggman Robotnik. Nella loro lunga storia in console Sonic e company sono riusciti a vendere oltre 350 milioni di copie in tutto il mondo.

Il film arriverà nelle sale il 14 febbraio 2020.