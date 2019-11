Dopo il lancio della versione originale questa mattina, la divisione nazionale della Paramount Pictures ha diffuso in rete il trailer italiano di Sonic - Il Film.

La pellicola diretta da Jeff Flower approderà nelle sale italiane il 13 febbraio 2020, con un giorno d'anticipo rispetto alla release americana. Con il trailer, la Paramount ha anche svelato la sinossi ufficiale, che recita quanto segue:

Basato sul famosissimo franchise videoludico Sega, SONIC - IL FILM racconta la storia del riccio più veloce del mondo e della sua incredibile avventura nella sua ‘nuova casa’, la Terra. Nel film, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom (James Marsden) si uniscono per difendere il pianeta dal genio malvagio, il Dr. Robotnik (Jim Carrey) e dai suoi diabolici piani per il dominio del mondo. Il film, pensato per ragazzi e famiglie vede tra gli altri la partecipazione di Tika Sumpter nei panni di Annie Wachowski, moglie dello sceriffo Tom.

Ecco il trailer.

Sonic - Il Film

Sonic – Il Film è diretto da Jeff Flower. In cabina di produzione spiccano i nomi di Neal H. Moritz per Original Film, lo stesso Fowler per Blur Studio e Tim Miller (Deadpool). Nel cast James Marsden, Tika Sumpter, Jim Carrey. La voce originale di Sonic sarà quella di Ben Schwartz.

La saga videoludica Sonic the Hedgehog è stata lanciata da SEGA nel lontanto 1991. Essa si concentra su Sonic ed i suoi amici, i quali sfruttano la loro velocità per recuperare oggetti, cercando nello stesso tempo di sgominare i piani del malvagio dottor Eggman Robotnik. Nella loro lunga storia in console Sonic e company sono riusciti a vendere oltre 350 milioni di copie in tutto il mondo.

Il film arriverà nelle sale il 14 febbraio 2020. In Italia dal 13 febbraio.