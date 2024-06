Prime Video ha diffuso in rete il folle trailer di Sausage Party: Foodtopia, la serie sequel del film d’animazione R-Rated del 2016.

La serie partirà dagli ultimi eventi del film del 2016, e seguirà gli sforzi di Frank, Brenda, Barry e Sammy mentre cercano di costruire la propria società del cibo. Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, David Krumholtz e Edward Norton torneranno come doppiatori originali. Anche Natasha Rothwell e Yassir Lester faranno parte del cast vocale con Will Forte, che interpreterà un essere umano di nome Jack, e Sam Richardson, che interpreterà un’arancia di nome Julius.

Sausage Party: Foodtopia è prodotto da Ariel Shaffir e Kyle Hunter, qui anche come co-showrunner. Shaffir e Hunter hanno co-scritto il film d’animazione del 2016 con Seth Rogen ed Evan Goldberg.

Rogen, Goldberg, James Weaver e Alex McAtee saranno i produttori esecutivi tramite Point Grey Pictures, Madeline Blair supervisionerà per Point Grey Pictures. Conrad Vernon, che ha co-diretto il lungometraggio, ritorna come regista della serie e sarà anche produttore esecutivo insieme a Megan Ellison, Patrick Chu e Andrew Millstein di Annapurna Television. La serie animata è una coproduzione di Annapurna Television, Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios. Il film originale era una coproduzione tra Columbia Pictures e Great Beyond.

Tutti gli otto episodi di Sausage Party: Foodtopia saranno disponibili in contemporanea su Prime Video a partire dall’11 luglio.

