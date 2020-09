Sam Raimi presenta il trailer della seconda stagione di 50 States of Fright

Sam Raimi tornerà presto su Quibi in veste di produttore esecutivo della seconda stagione di 50 States of Fright, la serie antologica horror.

Dopo aver appassionato milioni di utenti con la prima sessione di episodi, la serie 50 States of Fright si è mostrata quest’oggi con la seconda stagione densa di immagini sconvolgenti. Il lancio dei nuovi episodi sulla piattaforma digitale mobile Quibi è atteso per il prossimo 28 ottobre, nel bel mezzo dei festeggiamenti per Halloween.

LA SERIE

50 States of Fright esplora una serie di leggende urbane legate ai 50 stati americani. I prossimi episodi saranno ambientati in Iowa, Washington, Colorado e Missouri e vedranno nel cast nomi come Taissa Farmiga, Christina Ricci ed Elizabeth Reaser.

Ecco i primi dettagli:

“Almost There”/Iowa

Con Taissa Farmiga, Ron Livingston, Katie Stuart

Diretto da Scott Beck & Bryan Woods (A Quiet Place)

“13 Steps to Hell”/Washington

Con Rory Culkin, Lulu Wilson

Diretto da Lee Cronin (Evil Dead Rise)

“Red Rum”/Colorado

Con Christina Ricci, Jacob Batalon, Victoria Justice, Colin Ford

Diretto da Daniel Goldhaber (Cam)

“Dogwood-Azalea”/Missouri

Con Erica Tremblay, Elizabeth Reaser

Diretto da Cate Devaney

IL TRAILER

IL POSTER