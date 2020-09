Netflix ha rilasciato il primo trailer di Vampires vs the Bronx, l’horror comedy diretta da Oz Rodriguez in uscita nel mese di ottobre.

Inserita nell’ambito dell’evento di Halloween su Netflix dal titolo “Netflix & Chills“, la pellicola porta sul piccolo schermo la battaglia tra il bene e il male ambientata nel quartiere malfamato del Bronx.

In Vampires vs the Bronx un gruppo di ragazzini farà di tutto per difendere il loro quartiere da una pericolosa congrega di vampiri, ovviamente risate e gore sono assicurate.

Il giovanissimo cast comprende Jaden Michael, Gerald W. Jones III, Gregory Diaz IV, Sarah Gadon, Cliff “Method Man” Smith, Shea Whigham, Coco Jones, Joel “The Kid Mero” Martinez, Chris Redd, Vladimir Caamaño, Jeremie Harris, Adam David Thompson, Judy Marte, Richard Bekins e Zoe Saldaña. In cabina sceneggiativa, invece, spazio per lo stesso Oz Rodriguez, con Blaise Hemingway.

Il film sarà su Netflix dal 2 ottobre 2020.

POSTER E TRAILER