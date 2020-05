Ryan Gosling sarà Wolfman per la Universal?

Una notizia bomba sta circolando da ore in rete, e riguarda l'universo della Universal Pictures legato ai suoi mostri classici.

Attraverso un report di Variety pare che la Universal abbia intavolato una trattativa con Ryan Gosling per quanto riguarda il ruolo da protagonista in Wolfman, il celebre Uomo Lupo della letteratura. Nel particolare la fonte specifica che le trattative sarebbero molto avanzate, e che nel frattempo si cercherebbe anche un regista. Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, autrici di Orange is the New Black, vengono indicate dalla fonte come sceneggiatrici del film sulla base di un trattamento dello stesso Gosling.

All'interno del post, inoltre, sembra chiaro che lo sviluppo di questo nuovo capitolo dell'Universal Monster sia stato deciso all'indomani dell'ottimo successo ottenuto da L'uomo invisibile.

Per Gosling al momento è previsto l'impegno sul set di Project Hail Mary, dall’autore di Sopravvissuto – The Martian.

Si attendono conferme in merito.