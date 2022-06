Un Ryan Gosling platinato è Ken nella nuova foto di Barbie

Warner bros ha diffuso in rete poco fa la prima immagine ufficiale di Ryan Gosling nei panni di Ken nel film dedicato alla celebre bambola Barbie.

L’immagine in questione, diffusa via social, mostra un Ryan Gosling completamente biondo, con tanto di fisico statuario e completo in total jeans, senza ovviamente dimenticare il celebre sorriso di Ken. La foto arriva in rete oltre un mese dopo quella che ritraeva Margot Robbie in quelli della protagonista Barbie (qui la foto).

BARBIE

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Greta Gerwig, su una sceneggiatura co-scritta da lei con Noah Baumbach. La pellicola sarà prodotta dalla Mattel Films, guidata dalla produttrice Robbie Brenner. Robbie sarà produttrice assieme a Tom Ackerley attraverso la sua LuckyChap Entertainment, anche David Heyman figurerà tra i produttori. USCITA: Nelle sale Usa dal 21 luglio 2023.

CAST: Margot Robbie nei panni di Barbie, Ryan Gosling in quelli di Ken e poi Kate McKinnon, Simu Liu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Hari Nef, Michael Cera, Issa Rae. Will Ferrell. Ed inoltre Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya e Jamie Demetriou.