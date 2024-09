RoboCop: James Wan tra i produttori della serie tv Amazon

La serie tv Amazon ispirata al franchise cinematografico RoboCop vedrà James Wan tra i suoi produttori.

Il nuovo show televisivo è da tempo nel mirino di Amazon MGM Studios (qui uno dei nostri primi articoli sullo sviluppo), ma l’annuncio ufficiale è arrivato solo di recente. Ora, a distanza di molti mesi dal suo annuncio, si iniziano ad ottenere i primi importanti aggiornamenti relativi al suo sviluppo. Secondo un articolo di Deadline, infatti, pare che la sceneggiatura di RoboCop è stata affidata a Peter Ocko (Lodge 49), con James Wan pronto a produrre con la sua Atomic Monster.

La trama, al momento ancora potenziale, descrive la serie tv in questo modo: “una multinazionale tecnologica collabora con il dipartimento di polizia locale per introdurre un rinforzo tecnologicamente avanzato che combatta il crimine in ascesa – un agente di polizia in parte uomo, in parte macchina.”

Michael Clear e Rob Hackett. Danielle Bozzone supervisioneranno il progetto per conto di Atomic Monster.

RoboCop, breve sulla saga

Il primo iconico film è uscito nelle sale nel 1987 per la regia di Paul Verhoeven, in quell’anno esordiente ad Hollywood. Il film ha ottenuto un enorme successo di critica e pubblico, portando la MGM ha sviluppare altri due sequel negli anni immediatamente successivi, senza però che questi emulassero il successo del primo. Nel 1994 è stata realizzata una serie tv (durata una sola stagione), mentre nel 2018 un remake: in entrambe le occasioni la qualità espressa non è stata tale da giustificarne la realizzazione.

Qualche anno fa il regista Neill Blomkamp aveva espresso il desiderio di realizzare un nuovo sequel dell’originale, ma in quel caso lo sviluppo è stato fermato sul nascere.

